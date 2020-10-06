Варшава, , 14:16 — REGNUM Социологическая служба Social Changes провела исследование на предмет отношения поляков к деятельности мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Лишь 32% респондентов положительно оценивают действия Тшасковского на должности градоначальника. Именно такой процент в общей сложности набрали варианты ответа «определенно положительно» или «скорее положительно».

41% опрошенных выразили отрицательное отношение к работе варшавского мэра. «Однозначно отрицательно» выбрали 24%, а вариант «скорее отрицательно» — 17%. 27% выбрали вариант «трудно сказать».

Эксперты отмечают, что такие результаты могли быть вызваны проблемами с системой очистных сооружений в городе, из-за которых сточные воды попадали в Вислу, а также финансовый кризис, вызванный пандемией.

В исследовании приняли участие 1067 поляков из разных регионов республики, представляющие разные социальные, возрастные и половые группы. Опрос проводился путем интернет-опроса 25−28 сентября 2020 г.