Москва, , 14:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на конструктивную работу всех фракций Госдумы в работе над законодательством в рамках реализации новых положений Конституции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

"Рассчитываю на совместную конструктивную работу всех фракций. Важнейшая задача — реализация новых положений Конституции РФ», — заявил Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций.

Поправки, поддержанные гражданами РФ, значимы, они затрагивают вопросы социальной политики и экономики, науки и образования, патриотического воспитания, нравственности, нацелены на повышение роли гражданского общества, выстраивание баланса госвласти, отметил глава государства.

Нормы Конституции обладают прямым действием, но каждая из них должна корректно и ясно раскрываться в ходе законодательных инициатив, целый пакет законопроектов уже внесен в Госдуму, напомнил Путин.

«Но это только самый первый шаг, впереди масштабная и при этом очень ювелирная правотворческая работа, надо так ее выстроить, чтобы выстроить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами, вашими избирателями. Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в Основной закон, надо и дальше ориентироваться на их мнение, ожидание, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма Основного закона», — заявил Путин.