Додома, , 14:38 — REGNUM Полиция Танзании заблокировала кортеж оппозиционного кандидата в президенты Тунду Лиссу за нарушение им недельного запрета на проведение своей предвыборной кампании. Об этом сообщает ВВС Swahili.

На официальной странице в Twitter оппозиционной партии «За демократию и прогресс» (CHADEMA), от которой на пост президента баллотировался Лиссу, опубликовали фотографии полицейских, блокирующих кортеж политика.

В настоящее время кортеж удерживают в районе Килувья и запрещают дальнейшее движение в каком-либо направлении.

«Я никуда не ухожу, если нас остановили, мы заночуем здесь, и завтра мы будем находиться тут же, и послезавтра тоже», — заявил Лиссу журналистам.

Политик рассказал, что они направлялись в Кибаху для открытия нового отделения партии CHADEMA, что, по его словам, не является предвыборной кампанией.

Постановление Национальной избирательной комиссии Танзании о введении запрета на предвыборную кампанию Лиссу было принято после жалоб представителей правящей партии Танзании «Революционная партия Танзании» и одной из оппозиционных партий.

Представители партий обвинили Лиссу в клевете, когда тот заявил, что действующий президент страны Джон Магуфули провел тайную встречу с главами округов с намерением повлиять на результаты выборов.

Запрет на ведение кампании заканчивается в пятницу, 9 октября.

Всеобщие выборы в Танзании состоятся 28 октября.

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