Тбилиси, , 14:10 — REGNUM В посольстве Армении в Тбилиси опровергли информацию, будто власти Грузии не позволяют вывозить грузы через грузино-армянскую границу. Сообщение 6 октября было опубликовано на странице посольства в Facebook.

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«В интернете распространилась информация о том, что Грузия мешает импорту топлива в Армению и отказывается выпускать гуманитарную помощь. Это не соответствует действительности, — говорится в публикации посольства. — Мы призываем не распространять дезинформацию, так как это напрямую противоречит государственным интересам РА».

В диппредставительстве отметили, что поддерживают связи с необходимыми государственными структурами Грузии и в случае проблем на границе рекомендовали обращаться в посольство Армении в Тбилиси.

Стоит отметить, что в Грузии по статистическим данным проживает более 150 тыс. армян. После начала боев в Нагорном Карабахе многие начали собирать гуманитарную помощь и отправлять в Армению.

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