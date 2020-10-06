Баку, , 14:11 — REGNUM Азербайджан, который ведёт боевые действия в Нагорном Карабахе, при необходимости получит со стороны Турции любую поддержку. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 6 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что Азербайджан «ведет борьбу за освобождение своих земель». Ранее Чавушоглу уже заявлял о готовности Турции помочь военными силами Азербайджану, который воюет с Арменией за Нагорный Карабах.

Читайте подробнее: Нагорный Карабах: война публичных заявлений и сложных дипломатий