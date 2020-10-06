6 октября 2020 | Время чтения 8 мин

К концу 1920-х годов стало ясно, что новая власть в Кабуле не только не сделает ничего для того, чтобы установить добрососедские отношения с СССР, но и наоборот, сделает все для того, чтобы помочь врагам Советской власти в Средней Азии. Между тем, борьба с басмачами вступала в решительную фазу. Москва была настроена весьма серьезно — ей нужны были мир, возможность развивать регион экономически, проводить социальные реформы.

Олег Айрапетов, , 14:44 — REGNUM К концу 1920-х годов стало ясно, что новая власть в Кабуле не только не сделает ничего для того, чтобы установить добрососедские отношения с СССР, но и наоборот, сделает все для того, чтобы помочь врагам Советской власти в Средней Азии. Между тем, борьба с басмачами вступала в решительную фазу. Москва была настроена весьма серьезно — ей нужны были мир, возможность развивать регион экономически, проводить социальные реформы. В конце концов все это должно было обеспечить стабильное поступление хлопка для текстильной промышленности, развитие внешней торговли с соседними государствами.

У противников этих планов перед глазами был успех Бача-и Сакао, который сумел подняться до вершин власти с самого дна, победить Амануллу-хана, свергнуть древнюю династию и восстановить старые порядки. Этот человек, к тому же, был не только не чужд басмачам — со многими из них он был знаком лично. Это были товарищи по оружию.

До того, как стать разбойником, лидером повстанцев и, наконец, эмиром Хабибулла в начале 1920-х годов принял участие в басмаческом движении. Наиболее мощным оно было тогда в Ферганской долине. В 1922 году Бача-и-Сакао даже присоединился к армии Энвер-паши. Не удивительно, что новый правитель активно поддержал басмаческую эмиграцию, которая немедленно активизировала свою подрывную и террористическую деятельность на границах СССР. Весной 1929 года он собрал совещание руководителей таджикских и узбекских басмачей в Кабуле. Он планировал организовать поход в советскую Среднюю Азию. Бывший эмир Бухары, его бывший чиновник курбаши Ибрагим-бек начали сбор отрядов для похода на «священную Бухару». Духовенство обещало прощение грехов участникам этой борьбы.

Ибрагим-бек имел очень прочные позиции в Таджикистане. Борьба с ним в 1922—1926 годах проходила в исколючительно тяжелых условиях. После поражения Энвер-паши, Ибрагим-бек предпочитал действовать небольшими отрядами. «Борьба в Туркестане протекала в невероятно трудных условиях и отличалась особым упорством и ожесточением… — Отмечал командующий Туркестанским фронтом А.И. Корк. — Борьба с басмачеством требовала большой твердости, решительности, настойчивости, личного риска, умения и такта… 1922 и 1923 годы стали переломным периодом, когда басмачеству был нанесен самый сильный удар, после чего бандитизм в Ферганской области быстро пошел на убыль…»

Тем не менее, проблема оставалась весьма серьезной. В 1925 году наибольшое количество бандгрупп действовало в Таджикистане — 44 отряда, 1428 всадника при 7 пулеметах (в Узбекистане 28 отрядов — 724 отряда при 3 пулеметах и в Туркмении только 1 отряд — 100 всадников при 3 пулеметах). На 1 марта 1925 года разведотдел штаба Туркфронта насчитывал на территории 75 басмаческих отрядов общей численностью 2458 чел. при 17 пулеметах. Басмачи создавали немалые проблемы на дорогах, постоянные нападения и засады на дорогах делали их опасными. Командование приняло решение максимально централизовать работу армии, особых отделов, местных органов власти и активистов. Одновременно были созданы летучие отряды, командиры которых должны были энергично преследовать каждый басмаческий отряд. Активизировалась и борьба с бандподпольем. С другой стороны, начиная с 1925—1926 годов в регионе произошли значительные изменения, была активизирована пропаганда через развернутую сеть красных чайхан, на местных языках выходили многочисленные газеты. 18 апреля 1925 года в Таджикистане было введено военное положение, XIII Стрелковый корпус под командованием И.Ф. Федько провел крупную операцию по зачистке этой террритории от бандитов. В 1926 году Реввоенсовет Туркфронта заменил лозунг «Добить басмачество во что бы то ни стало!» лозунгом «Добивая басмача, поднять учебное дело!».

В марте 1926 года И.В. Сталин поставил перед инспектором кавалерии РККА командармом С.М. Буденным задачу скорейшей ликвидации басмачества. Стране был нужен хлопок, а советская Средняя Азия должна была стать форпостом революции на Востоке. Лучший советский кавалерист совершил инспекторскую поездку в Туркестан. Он обратил особое внимание на ряд мер по укреплению связи с местным населением, централизации действий против противника, обязательное использование национальных частей в борьбе с басмачами и т.д. 4 июня 1926 года вместо Туркфронта был создан Среднеазиатский Военный округ. В начале лета 1926 года под руководством Буденного была проведена еще одна крупная операция против басмачей, основной ударной силой выступили 7-я кавбригада, 8-я Отдельная Туркестанская кавбригада и 3-я Туркестанская стрелковая дивизия.

В результате операций 1925−1926 гг. по очистке Таджикистана от басмаческих банд, крупные формирования были разбиты, их вожди бежали за границу. К сожалению, их уход сопровождался и переходом через Пяндж большого количества местного населения. Армия провела линии телеграфной и телефонной связи, по крупным кишлакам и городам были размещены гарнизоны. Естественно, они не могли быть многочисленными, распыление сил приводило и к сложностям снабжения и конвоирования транспортов. Было налажено взаимодействие ударных сил кавалерии с авиацией, резко активизированы действия войск. Лидеры басмачей вскоре решили вмешаться в борьбу за власть в Афганистане. Они восстановили свои силы, пользуясь сумятицей в этой стране, установили контроль над частью её северных провинций и теперь решили активизироваться на советской территории.

В 1828 г. увеличилось число вылазок бандгрупп из Афганистана. Хабибулла не контролировал ситуацию на границе или не хотел ничего предпринимать. Для борьбы с новым режимом из сторонников Амануллы на территории СССР был создан отряд, получивший 12 станковых и 12 ручных пулеметов, 4 горных орудия и радиостанцию. Артиллеристами, пулеметчиками и радистами были красноармейцы, отрядом под именем Рагиб-бея командовал бывший военный атташе в Афганистане комкор В.М. Примаков, формально же его возглавлял бывший афганский посол в СССР генерал Гулям Наби-хан, которому подчинялись сторонники бывшего эмира. 14 апреля 1929 года отряд перешел советско-афганскую границу и приступил к военным действиям. 6 самолетов с закрашенными звездами на крыльях и фюзеляже нанесли удар по афганскому пограничному посту, потом отряд из 800 человек добил оставшихся пограничников и разгромил пришедший ему на помощь афганский эскадрон.

Советское руководство считало, что свержение Амануллы было результатом заговора, составленного британцами и было серьезно настроено в пользу бывшего правителя. Уже 22 апреля Мазари-Шариф был взят штурмом. Солдаты «Рагиб-бея» разбили ворота орудийным выстрелом и пошли в атаку с криком «Ура!» на город. Удар был совершенно внезапным для афганских властей. Губернатор Мазари-Шарифа был застигнут врасплох, так же как и советский генеральный консул в этом городе. В шоке от этой новости был и сам Хабибулла, который поначалу собрался расстрелять всех сотрудников советского посольства вместе с женами и детьми. В последующих боях за удержание города группа «Рагиб-бея» получила поддержку со стороны советской авиации, а далее и частями РККА. Советское руководство при этом рассчитывало на совсем другой сценарий — в Москве надеялись, что группа Примакова после первых успехов начнет обрастать сторонниками Амануллы. На деле вышло совсем иначе — отношение местного населения было скорее враждебным.

Попытки проведения мобилизации в пользу бывшего короля среди местного населения быстро провалились — население поддерживало нового эмира. Естественно, что за него энергично выступили бежавшие из СССР басмачи во главе с Ибрагим-беком. Впрочем, действия малочисленного (всего несколько сотен человек) советского отряда были в целом удачными, так как они испугали правительство Хабибуллы. Эмир направил на север, в Мазари-Шариф лучшие свои части — 2 полка пехоты и 2 эскадрона кавалерии. Это не помогло изгнанному королю на юге страны. 23 мая разбитый Аманулла перешёл границу и с британской Индией и отправился в эмиграцию. После этого пребывание советских войск на севере Афганистана стало бессмысленным и в конце мая они были выведены оттуда. Потери группы были относительно невелики — всего 120 чел. убитыми и ранеными. Афганские добровольцы Гуляма Наби тоже ушли на советскую территориию, где были интернированы. Уходя, войска вывезли содержимое складов каракуля в Мазари-Шарифе.

Успехи Хабибуллы и уход группы Примакова явно воодушевили басмачей. Банды по 100, 150, 300 и 400 человек начали прорываться через границу. Для их разгрома в помощь пограничникам стали направляться отряды армии. В апреле 1929 года с территории Афганистана в Таджикистан вторглась крупная банда бывшего кара-текинского бека Фузайл-Максума. Бекство находилось в труднодоступных верховьях Вахша, и при ликивидации Бухарского эмирата в 1921 году оказало самое длительное сопротивление. Направление вылазки было выбрано логично. Коммуникации были слабым местом РККА, по ним и ударили басмачи. Вместе с бандой Фузайл-Максума действовало 12 менее крупных отрядов. Они расправлялись с партсовактивом, убивали женщин, сбросивших паранджу. На их пути стали пограничники и отряды самообороны, выигравшие время для подода конных частей армии.

Набег Фузайл-Максума был отбит, басмачи понесли большие потери, а местное население убедилось в силе Советской власти, что сказалось на поддержке армии. Но за крупным набегом последовали другие, противник перешел к тактике действия небольшими отрядами. Это потребовало значительного усиления охраны границ. Роль таджикского элемента в регионе росла, что стало не последней причиной создания новой союзной республики. 12 июня 1929 г. Президиум ЦИК Советов СССР, заслушав сообщение правительства Таджикской АССР, принял решение о выделении автономии из состава Узбекской ССР и о её вхождении в Союз на правах союзной республики. 15−19 сентября 1929 года прошел III Чрезвычайный Съезд Советов Таджикской АССР, который провозгласил создание новой республики со столицией в гор. Сталинабад (совр. Душанбе). 6 ноября 1929 года это решение было утверждено 3-й сессией ЦИК Советов Узбекистана, а окончательно процесс завершился в марте 1931 года на VI Съезде Советов СССР.

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