Ново-Огарево, Московская область, , 14:01 — REGNUM Высокий потенциал парламентских партий наглядно показал единый день голосования 13 сентября. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

«Потенциал ваших партий подтвердил и единый день голосования 13 сентября. По стране прошло более 9 тыс. избирательных кампаний разных уровней, свыше 20 партий и объединений провели своих кандидатов на выборные должности. Но результаты партий так называемой «первой четвёрки», конечно, самые высокие. Я хочу поздравить вас и ваших соратников с такой оценкой со стороны общества. Уверен, вы хорошо понимаете, что такое доверие людей — это огромная ответственность», — заявил Путин.

При этом президент отметил «немалую позитивную роль оппозиции» в российской политической системе.

«Имею в виду не только обоснованную критику с её стороны (в адрес «Единой России» — прим ИА REGNUM) — естественно, такая критика держит власть, что называется, в тонусе. Но и стремление дать конструктивные и конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки. Все здравые идеи будем обязательно учитывать», — указал Путин.