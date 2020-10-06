Харьков, Украина, , 14:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский наградил всех, кто был на борту военного транспортного самолёта Ан-26, рухнувшего в Харьковской области. Соответствующий указ опубликован 6 октября на официальном сайте президента Украины.

26 человек получили посмертно медаль «за военную службу Украине». Награду получил также курсант Вячеслав Золочевский — единственный выживший в авиакатастрофе.

В документе сказано, что военнослужащие награждены «За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое исполнение воинского долга».

Отметим, что в Харькове на площади Свободы состоялась церемония прощания с погибшими членами экипажа самолёта и курсантами Национального университета воздушных сил им. Кожедуба, которые находились на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что следствие рассматривает все вероятные причины трагедии, при этом версия теракта является самой маловероятной из них.

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