Ново-Огарево, Московская область, , 13:54 — REGNUM Парламентские партии России солидарно выступают за суверенитет и безопасность страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

«Крайне важно, что по самым главным, принципиальным вопросам вы выступаете солидарно, занимаете общую позицию. Отстаиваете суверенитет и безопасность страны. Историческую правду жизненные интересы людей», — заявил Путин.

По его словам, парламентские партии много делают для укрепления гражданского общества, его ключевых институтов.

«Хотел бы ещё раз подчеркнуть: парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы. А значит, и для устойчивого развития всей страны», — подчеркнул он.