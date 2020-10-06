Бишкек, , 13:54 — REGNUM В результате столкновений правоохранителей с участниками протестных акций в Киргизии за медпомощью обратились как минимум 686 человек. Об этом 6 октября сообщает киргизский минздрав на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

«По оперативным данным на 15:00 (12:00 мск) 6 октября 2020 года, всего в организации здравоохранения обратились за медицинской помощью 686 пострадавших», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 521 человек из данного числа, обратившийся для получения первичной медпомощи, был направлен на амбулаторное лечение, ещё 164 пострадавших — госпитализированы и семеро из них находятся в реанимации.

«Один пострадавший скончался», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об ограничения въезда в Узбекистан граждан Киргизии и третьих государств с 6 октября приняли узбекские власти.