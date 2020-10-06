Гонконг, Китай, , 13:59 — REGNUM В Гонконге новым судьёй Апелляционного суда последней инстанции станет один из самых высокопоставленных судей Великобритании Патрик Ходж, назначение которого уже одобрила глава администрации этого специального административного района КНР Кэрри Лам. Об этом 6 октября сообщает газета The Standard.

Наблюдателями отмечается, что этим шагом администрация рассчитывает укрепить доверие к судебной системе Гонконга, как сохраняющей независимость и после принятия Китаем нового закона о национальной безопасности.

Место в составе Апелляционного суда последней инстанции Гонконга стало вакантным после неожиданной сентябрьской отставки австралийца Джеймса Спирельмана, которую как раз и связывают с принятием нового закона.

Ходжу 67 лет. До последнего времени он был заместителем председателя Верховного суда Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель ЕС в Гонконге Томас Гноччи заявил, что после введения здесь с подачи Пекина закона об обеспечении национальной безопасности, в жизни этого специального административного района КНР произошли определённые «тревожные» изменения.

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