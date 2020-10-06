Новосибирск, , 13:44 — REGNUM В Новосибирской области в октябре 2020 году сдадут десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Сегодня, 6 октября, ход работ по строительству ФАПов был рассмотрен на селекторном совещании.

По данным управления капитального строительства (УКС), в октябре разрешения на ввод получат десять фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году в регионе запланировано строительство 42 ФАПов.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов заявил о недопущении срывов сроков строительства ФАПов и поручил министерству строительства региона и УКС оперативно представить дорожную карту реализации по каждому объекту, где имеются проблемные вопросы.