Ярославль, , 13:43 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова обратилась к губернатору Дмитрию Миронову с просьбой о строительстве нового госпиталя для больных COVID-19. Об этом депутат сообщила на своих страницах в социальных сетях.

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Депутат считает, что рост числа госпитализированных с диагнозом COVID-19 и типичными признаками заболевания привёл к сокращению плановой медицинской помощи.

«Жители области не могут попасть к врачу и получить медицинскую помощь. Жалобы от жителей поступают депутатам Ярославской областной думы каждый день. На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть возможность строительства ковид-центра для лечения заболевших жителей области коронавирусной инфекцией и с этой целью обратиться в правительство Российской Федерации», — обращается к Дмитрию Миронову депутат Ярославской облдумы Елена Кузнецова.

Депутат предлагает перенять опыт Псковской области, где 2 сентября был открыт новый госпиталь для больных COVID-19. Его построило Минобороны по личному поручению Владимира Путина.

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