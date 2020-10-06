Ярославль, 6 октября 2020, 13:43 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова обратилась к губернатору Дмитрию Миронову с просьбой о строительстве нового госпиталя для больных COVID-19. Об этом депутат сообщила на своих страницах в социальных сетях.
Депутат считает, что рост числа госпитализированных с диагнозом COVID-19 и типичными признаками заболевания привёл к сокращению плановой медицинской помощи.
Депутат предлагает перенять опыт Псковской области, где 2 сентября был открыт новый госпиталь для больных COVID-19. Его построило Минобороны по личному поручению Владимира Путина.
Читайте ранее в этом сюжете: В России подготовили к открытию ещё два медцентра, построенные Минобороны