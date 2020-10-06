Киев, , 13:49 — REGNUM Государственные ревизоры провели аудит компании «Нафтогаз Украины» и выявили недостачу в размере более 75 млрд гривен или около $2,6 млрд. Об этом сообщило 6 октября издание «Экономическая правда».

В издании отметили, что представители «Нафтогаза» ознакомились с итогами ревизии и внёс свои замечания.

«Часть из них была учтена, однако даже с учётом этого, цифры, которые вскоре будут официально обнародованы, будет трудно объяснить обществу», — сказано в материале.

Согласно акту ревизии, «Нафтогаз» продавал газ по заниженным ценам, безосновательно платил колоссальные премии руководству, занижал тарифы на транспортировку газа, а также провалил программу по увеличению внутренней добычи газа на Украине и допустил многочисленные нарушения в ходе закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин Украины спрогнозировал, что в ближайшие четыре года «Нафтогаз» будет убыточной компанией. Главной причиной является падение объёмов газа, продаваемого потребителям.

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