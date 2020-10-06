Берлин, , 13:36 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что поддерживает решение ЕС ввести точечные санкции против представителей белорусского режима.

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«Если в нашей стране ничего не изменится, то, безусловно, должны быть введены адресные экономические санкции против компаний или людей, которые финансово поддерживают режим в Белоруссии», — отметила политик.

В конце прошлой недели Брюссель принял решение ввести санкции в отношении ближайшего окружения Александра Лукашенко, но не в отношении самого Лукашенко. Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что это «победа, но это только начало победы». «В этом списке всего 40 человек. Этот список необходимо расширить, поскольку я уверена, что людей, ответственных за фальсификацию выборов и зверства», намного больше», — заявила Тихановская.

Немецкие журналисты также спросили политика, как она отнеслась к тому, что протестующие провозгласили её президентом. «Это был символический акт. Народ Белоруссии решил провозгласить меня национальным лидером во время своих демонстраций. Я не просила их об этом, но вижу в этом ответ на тайную присягу Лукашенко», — отметила Тихановская.

Экс-кандидат также раскрыла, что «первый и самый важный пункт стратегии белорусской оппозиции — это поддерживать давление внутри и за пределами страны». «Мы добиваемся успеха благодаря протестам. Кроме того, многие страны не признают Лукашенко законным лидером. Поэтому мы готовим платформу для демократических изменений», — заключила она.