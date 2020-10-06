Сеул, , 13:44 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с коллегой из Бангладеш Абдулой Моменом, с которым обсудила вопросы двустороннего сотрудничества и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе переговоров южнокорейский дипломат обратилась к министру иностранных дел Бангладеш с просьбой оказать поддержку компаниям из Южной Кореи, вышедшим на бангладешский рынок, а также поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В свою очередь Абдул Момен поблагодарил южнокорейское правительство за помощь в борьбе с коронавирусом.