Киев, , 13:16 — REGNUM На беглого президента Украины Виктора Януковича свалили всю вину за государственный переворот 2014 года. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 6 октября в своём видеообращении.

По его словам, апелляционный суд Украины отказался отменять приговор суда предыдущей инстанции о государственной измене Януковича под давлением бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Виктор Янукович — плохой президент, но осуждён он несправедливо. Это — политическое решение. На него свалили вину за всё, что произошло в 2014 году. Просто для того, чтобы снять вину с настоящих преступников», — подчеркнул Жвания.

Он отметил, что апелляцию по делу Януковича рассмотрели в спешном порядке, чтобы «спрятать концы в воду».

Жвания также добавил, что подал в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ещё одно заявление, в котором сознался в участии в финансировании захвата власти на Украине в 2014 году.

«Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались денежные средства и оружие. Внутренним каналом финансирования захвата власти был принадлежащий мне вместе с другими лицами «Диамантбанк», — сообщил бывший депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Давид Жвания передал объёмное заявление в ГБР через посольство Украины в Белоруссии. В заявлении он рассказал подробности государственного переворота, осуществлённого в 2014 году группой лиц во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

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