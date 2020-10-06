Киев, 6 октября 2020, 13:16 — REGNUM На беглого президента Украины Виктора Януковича свалили всю вину за государственный переворот 2014 года. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 6 октября в своём видеообращении.
По его словам, апелляционный суд Украины отказался отменять приговор суда предыдущей инстанции о государственной измене Януковича под давлением бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Он отметил, что апелляцию по делу Януковича рассмотрели в спешном порядке, чтобы «спрятать концы в воду».
Жвания также добавил, что подал в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ещё одно заявление, в котором сознался в участии в финансировании захвата власти на Украине в 2014 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Давид Жвания передал объёмное заявление в ГБР через посольство Украины в Белоруссии. В заявлении он рассказал подробности государственного переворота, осуществлённого в 2014 году группой лиц во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
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