Москва, , 13:12 — REGNUM Заявление президента Сирии Башара Асада о присутствии в Нагорном Карабахе сирийских боевиков не осталось без внимания Кремля. Об этом сообщил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Ранее Асад сообщил, что воевавших в Сирии боевиков перебрасывают в район нагорно-карабахского конфликта. Этим занимается Турция, она также использует террористов из других стран.

«Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств», — сказал Песков, комментируя это заявление сирийского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, именно президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Асад назвал главным инициатором обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Асад назвал Эрдогана инициатором обострения конфликта в Нагорном Карабахе