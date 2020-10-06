Белград, , 13:06 — REGNUM Сербия заинтересована в покупке турецких беспилотников. Об этом 5 октября заявил президент страны Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов.

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«Нам очень интересны системы беспилотных летательных аппаратов, и в будущем мы будем их закупать, но договоримся ли мы с турецкой стороной или нет — посмотрим. В любом случае, речь идет об очень хороших беспилотниках, я должен похвалить турецких производителей», — процитировал телеканал РТС слова президента Сербии.

Александр Вучич напомним, что Сербия не угрожает никому из соседей и всего лишь желает укрепить собственную обороноспособность.

Отметим, турецкие беспилотники «Байрактар» активно используются ВС Азербайджана в ходе боёв в Нагорном Карабахе, оказывая существенное влияние на ход боевых действий.

Напомним также, что ранее в сербской прессе появилась информация о том, что Сербия рассматривает возможность закупки американских штурмовиков.