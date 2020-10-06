Москва, , 13:06 — REGNUM Приземление в столице Армении специального борта из России вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 6 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Большинство комментаторов выразили надежду, что «таинственный» самолёт из России позволит положить конец кровопролитному конфликту на территории Нагорного Карабаха.

«Надеюсь, что Россия сможет призвать и повлиять на мирный подход решения данной проблемы, которая возникла не за один день», — написал пользователь под псевдонимом «Хочу Спать».

Часть граждан решила поделиться своими знаниями на счёт особенности приземлившегося спецборта. По их мнению, российский самолёт приземлился в Ереване, чтобы власти Российской Федерации могли выполнить задачи особого характера.

«Специальный летный отряд «Россия» подчиняется Управлению делами Президента. Насчитывает более 60-ти бортов. Летчики выполняют спец. задания и спец.рейсы. На глупый вопрос, почему спецборт приземлился в Армении, можно получить не менее глупый ответ — за надом!», — пишет Андрей П.

Множество людей выразили обеспокоенность сложившейся ситуации между Арменией и Азербайджаном. Пользователи желают, чтобы развязавшаяся война как можно скорее закончилась, а спецборт из России, по их видению, стал явным знаком будущего примирения.

«Ну Славу Богу может закончится эта грёбаная война, надо жить с Миром!!!», — написала Любовь Г.

На ситуацию с самолётом также отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Часть комментаторов оказалась в недоумении от слов представителя Кремля, согласно которым власти России не располагают информацией о приземлившимся в Ереване спецборте.

«Странно… Самолёт в Ереване, а Кремль не в курсе… Кремль о чём то вообще в курсе?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Сем А.».

Нашлись и те, кто попытался обосновать подобное высказывание Пескова. По и мнению, Кремль занимает нейтральную позицию по отношении к конфликту Нагорном Карабахе и поэтому не хочет обострять ситуацию информацией о передвижении своих специальных бортов.

«Сейчас никто никуда не бежит, любая информация требует проверки на подлинность, так как наши власти держат нейтралитет в этом вопросе, существует вероятность различного рода провокаций как с одной так и с другой стороны, а именно попытки втягивания России в этот конфликт», — написал пользователь «Вежливый Человек».

Напомним, 5 октября пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян заявил что в Ереван прибыл спецборт из Российской Федерации.