Загреб, , 13:00 — REGNUM Украина будет использовать опыт Хорватии для «реинтеграции Донбасса». К такому выводу пришёл вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников и члены украинской делегации во время встречи с представителями властей Хорватии Загребе, сообщила пресс-служба украинского министерства.

В ходе встречи хорватские представители рассказали о методах захвата Сербской Краины, применявшихся 25 лет назад.

В свою очередь, члены украинской делегации констатировали, что хорватский опыт может стать основой для решения конфликта между Украиной и Донбассом, хотя модель решения у Украины всё равно будет своя.

Напомним, после провозглашения Сербской Краины, в 1992 году между ней и Хорватией было достигнуто перемирие, а в 1995 году в ходе двух наступательных операций хорватские войска захватили регион, населённый преимущественно сербами. Жертвами войны в Хорватии стали более 21 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданскую войну в Донбассе нельзя остановить без диалога с Россией.

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