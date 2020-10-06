Варшава, , 12:51 — REGNUM Министры из нового состава правительства Польши примут присягу в разные дни. Большинство это сделает уже сегодня — 6 октября, один новый министр — позже, потому что в настоящее время находится на карантине. Об этом сообщает Onet.pl.

5 октября стало известно о положительном результате теста на наличие коронавируса у нового министра образования и науки Пшемыслава Чарнека.

Кроме того, на карантин отправлены и два министра из уходящего состава правительства — вице-премьер и министр госимущества Яцек Сасин и глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик. В изоляции также находятся уходящий министр образования Дариуш Пионтковский и заместитель министра климата Яцек Оздоба. Все они в последние дни контактировали с Чарнеком.

Сообщается, что президенту Анджею Дуде было предложено, чтоб Пшемыслав Чарнек принял присягу удаленно, однако Дуда отверг данную инициативу. Новый министр образования и науки сделает это позже, отдельно от остальных, когда будет здоров.

Напомним, новый состав правительства был утвержден на прошлой неделе. Министерство инфраструктуры возглавит Анджей Адамчик; министерство сельского хозяйства — Гжегож Пуда; министерство национальной обороны — Мариуш Блащак; министерство внутренних дел — Мариуш Каминский; министерство иностранных дел — Збигнев Рау; министерство окружающей среды и климата — Михал Куртыка; министерство финансов — Тадеуш Косьцинский; министерство семьи и социальной политики — Марлена Малонг; министерство здравоохранения — Адам Недзельский; министерство образования и науки — Пшемыслав Чарнек; министерство юстиции — Збигнев Зёбро; министром по европейской идентичности станет Михал Вось; а Михал Цеслак будет министром местного самоуправления.