Москва, , 12:51 — REGNUM Правительство так и не проработало вопрос возвращения спортивным тренерам статуса педагогов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Здесь конкретные вещи имеются в виду и просто реализуемые. Одна из таких вещей — это возвращение тренерам статуса педагогов. И это имеет определённые последствия для конкретных людей, которые занимаются этим видом деятельности», — заявил Путин.

«А что это такое, какие последствия? Это стаж педагогический, это пенсии, отпуск и так далее и так далее. Здесь очень много составляющих. Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истёк в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там. Во всяком случае по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению», — подчеркнул он.