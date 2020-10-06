Томск, , 12:49 — REGNUM Председателем думы города Томска VII созыва большинством голосов избран Чингис Акатаев («Единая Россия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

6 октября состоялось первое собрание городской думы нового созыва, на котором тайным голосованием избрали председателя.

Спикер гордумы считается избранным, если за него проголосовало более половины от установленной численности депутатов. Свои голоса за Акатаева отдали 20 депутатов из 37.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в думу города Томска VII созыва состоялись в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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