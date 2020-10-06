Киев, , 12:38 — REGNUM Соглашение о «евроассоциации» закрепляет отсутствие каких-либо перспектив у Украины стать членом Европейского союза. Об этом заявил экономист Виктор Скаршевский 6 октября в эфире телеканала NewsOne.

Он напомнил о словах одного из бывших высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, который сказал, что Украина станет членом ЕС сразу после Турции, которую в Евросоюз не возьмут никогда.

«Украина никогда не будет членом Евросоюза в ближайшие 50−80 лет. Об этом надо забыть», — рассказал эксперт.

На вопрос телеведущей о «евроассоциации», подписанной Украиной, Скаршевский отметил, что данный договор закрепляет отсутствие у Украины перспектив стать полноправным членом ЕС. Он напомнил, что Нидерланды внесли в соглашение пункт, согласно которому Украина не только не станет членом объединения, но также не может претендовать на фонды Европейского союза и систему коллективной безопасности.

«Те, кто стояли на Майдане — вопрос к ним, почему они стояли на Майдане… могли бы просто почитать первичные документы», — добавил экономист.

Напомним, государственный переворот в Киеве в 2014 году был совершён под предлогом того, что власти Украины отложили подписание соглашения о «евроассоциации» и тем самым якобы остановили «интеграцию» Украины в Европейский союз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал жителей Украины «большими европейцами», чем сами жители Евросоюза, отметив, что ради европейских устремлений Украина ведёт гражданскую войну в Донбассе.

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