Париж, , 12:41 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен предложил переименовать закон об «исламском сепаратизме» в закон о «светскости». Об этом он во вторник, 6 октября, сообщил в интервью Le Figaro.

Министр заявил, что текст нового документа призван усилить «принципы республиканской светскости» и поэтому должен иметь название закона об «укреплении республиканских и светских принципов».

При этом Дарманен подтвердил, что изначальной целью закона была борьба с исламским сепаратизмом, но «в современных условиях» текст документа «должен учитывать все религии и секты» и «обязывать к сохранению религиозной и светской нейтральности».

Напомним, 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон представил проект Закона о борьбе с исламским сепаратизмом, который правительство страны рассмотрит 9 декабря. Согласно новому законопроекту, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен предложила ограничить поток мигрантов во Францию