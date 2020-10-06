Ново-Огарево, Московская область, , 12:30 — REGNUM Более половины детей в России имеют те или иные проблемы со здоровьем из-за низкой физической активности и тяге к фастфуду. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Ребенок на осмотре врача Semevent

«К сожалению, сегодня больше половины детей имеют те или иные проблемы со здоровьем. Не только из-за крайне низкой физической активности, но и, например, благодаря «нездоровой» еде — фастфуду», — заявил Кравцов.

Впрочем, есть и положительные примеры — растёт число школьников, сдавших нормативы ГТО.

«В прошлом году было порядка 2 млн детей, добровольно сдавали ГТО от 6 до 17 лет», — указал он.