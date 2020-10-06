Москва, , 12:22 — REGNUM Условия, действующие для системы общего образования, должны быть согласованы с теми правилами, согласно которым функционируют спортивные учреждения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«На что хотел бы обратить внимание. Тренер в спортивной школе — он же такой же педагог, как и учитель физической культуры в школе. И все организации, где дети занимаются спортом, по сути своей образовательные», — заявил Путин.«Смотрите, что у нас происходит. В сфере образования у нас, допустим, запрещено работать с детьми людям, которые имеют судимость. Но это только в сфере образования», — подчеркнул он.

Президент попросил министерство спорта, министерства науки и высшего образования и министерства просвещения «расставить здесь все точки над i и решить все вопросы в течение месяца по согласованию этих позиций».

«А также подготовить на следующем заседании нашего совета доклад о ходе реализации межведомственных программ развития детского и юношеского, студенческого спорта», — добавил он.