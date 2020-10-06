Бангкок, , 12:21 — REGNUM Посольство Индонезии в Бангкоке провело семинар с индонезийскими гражданами в Таиланде, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Это мероприятие направлено не только на укрепление отношений между посольством Индонезии в Бангкоке и индонезийскими гражданами в Таиланде, но и на обсуждение соответствующих вопросов с целью развития индонезийского общества в Таиланде», — заявил временный поверенный в делах посольства Индонезии в Бангкоке во время открытия мероприятия.

Посольство Индонезии в Бангкоке всегда поддерживает любую позитивную деятельность, проводимую индонезийским народом в Таиланде.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения SARS-CoV-2, которое продолжает расти в Индонезии, показывает, что передача коронавируса все еще происходит и не может полностью контролироваться государством.

Читайте также: В Индонезии выявили свыше 311 тысяч носителей SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Индонезии правительство попросили отложить региональные выборы