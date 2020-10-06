Бишкек, , 12:16 — REGNUM Бывшего мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова освободили из исправительной колонии. Об этом 6 октября рассказали в штабе киргизской Социал-демократической партии.

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«Ибраимов освобожден из колонии и уже направляется в сторону Бишкека», — приводит ТАСС сообщение представителя партии.

Также известно, что бывший городской глава Бишкека отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии №8 в селе Петровка Чуйской области Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа оппозиционных политиков Киргизии заявила о создании в республике Координационного совета, который временно возьмет на себя функции правительства республики.