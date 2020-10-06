Москва, , 12:10 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов выступил против изменения системы избрания депутатов областных заксобраний, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Сейчас региональный парламент Кировской области формируется по смешанной системе. Половина депутатов избирается по спискам политических партий, половина — по одномандатным округам. Обсуждается план изменить эту пропорцию в пользу одномандатников.

«Мы готовы согласиться с уменьшением общего количества депутатов, но будем настаивать на сохранении прежней системы избрания: 50 на 50%», — заявил Миронов.

Он отметил, что подобное происходит и в других регионах.

«Единая Россия», стремясь удержать свой падающий рейтинг, навязывает изменения правил проведения выборов. Недопустимо делать это в угоду одной из политических партий», — считает парламентарий.