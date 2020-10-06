Киев, 6 октября 2020, 12:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке руководителя госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса. Соответствующий документ опубликован 6 октября на официальном сайте президента Украины.
Исполняющим обязанности главы концерна стал Игорь Фоменко, который ранее занимал должность заместителя гендиректора концерна по производству.
Напомним, Айварас Абромавичус написал заявление об отставке ещё в августе 2020 года.
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