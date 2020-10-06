Москва, , 12:08 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина, согласно которому глава Дагестана Владимир Васильев досрочно покидает свой пост, вызвал обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение в комментариях 6 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие взволновались такой новости. Часть граждан заявили о странности подобной отставки во время того, как на территории соседних кавказских республик происходят всё новые и новые конфликты.

«И вдруг оказался неугоден, странно. Именно в эти дни, когда надо навести порядок на Кавказе, во избежание распространения конфликта, в соседних республиках. Будем надеяться, что в Дагестане все ещё миролюбивые, спокойные граждане», — пишет пользователь под псевдонимом «Антигом».

Некоторые пользователи положительно отозвали о результатах деятельности Васильева на посту главы Дагестана. По их мнению, чиновник искренне старался на благо региона и за это его необходимо достойно наградить.

«Васильев грамотный специалист. До сих пор не забуду, интервью с ним, как у него появились слезы на глазах и он сглотнул комок в горле, когда его назначили в Дагестан. Это уже не на камеру рассуждать о: «он подумал и мы решили, что это правильная мысль…». Справился с задачей, молодец. Таких специалистов мало. Наградить по совести надо, не как «мышку-норушку» — в связи с 55-летием и постом «свадебного генерала» заместителя», — поделился мнением Антон З.

Некоторые комментаторы предостерегли федеральные власти от назначения на место Васильева кандидата из Дагестана. По их мнению, в республике очень распространена клановость, форма власти которой может привести к нестабильной политической и общественной ситуации.

«Если и менять Васильева то только не из местных. И нужно продолжить сажать коррумпированных чиновников и глав районов. Главная проблема республики это клановость. Когда кто то занимает хорошую должность, то он начинает ставить вокруг себя родственников, которые зачастую некомпетентны в своих должностях. И это не только в правительстве и госструктурах. Это и в бизнесе. Нет ничего хуже чем родственники в бизнесе», — написал Камиль М.

Нашлись и те, кто попросил Васильева решить их насущные бытовые проблемы, до того, как чиновник окончательно покинет своё кабинет. К примеру, один из пользователей пожаловался на отсутствие рабочего лифта в доме.

«Товарищ Васильев, просим вас, пока вы не ушли, придите все-таки со всей администрацией на Аметхана Султана 12, заставьте всех чиновников пару раз подняться на 9 этаж и обратно, да выберите ещё таких, кому это не легко будет подняться, чтоб поняли как народу 2 года жить без лифта, да ещё в подъезде на дверях написали перестаньте жаловаться вам лифты запланировано заменить 2022 году», — пишет пользователь Загида.

Напомним, 5 октября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Дагестана Владимир Васильев досрочно покидает свой пост и получает кресло советника президента.