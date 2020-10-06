Вена, , 12:14 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц и члены его правительства избежали заражения коронавирусом, несмотря на контакты с сотрудником, у которого он был выявлен. Об этом со ссылкой на канцелярию канцлера 6 октября сообщает Австрийское агентство печати.

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После того как 5 октября у одного из ближайших помощников Курца был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, тесты на его наличие сдали все члены австрийского правительства.

Отмечается, что канцлер Австрии, который контактировал с заразившимся сотрудником на прошлой неделе, чувствует себя хорошо и планирует продолжить работу на своём рабочем месте. Для подстраховки он будет в ближайшее время избегать личных встреч.

Напомним, что в сентябре в Австрии вновь стало расти число выявленных случаев заражения новым коронавирусом. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, их число в стране в настоящее время достигло 48 896. А за всё время эпидемии в стране умерли 818 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии объявили Чехию, Люксембург и тирольскую часть Австрии зонами рискованной коронавирусной обстановки.

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