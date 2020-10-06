Минск, , 12:03 — REGNUM Солидарный ответ ЕС вразумит Александра Лукашенко по поводу его так называемой многовекторности, фактически — многолетнего заигрывания с Западом на недружественной России основе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 октября, комментируя заявления главы МИД Польши Збигнева Рау.

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Как сообщалось ранее, Рау заявил, что «в согласии со странами — членами ЕС» принято решение об отзыве для консультаций «части послов, аккредитованных в Белоруссии». Ранее власти Белоруссии также сообщили об отзыве своих послов для консультаций.

« Отношения между Белоруссией и ЕС находятся в острой фазе, и такая мера, как отзыв послов для консультаций, в данных обстоятельствах объяснима. Присутствие или отсутствие послов стран — членов Европейского союза в Белоруссии в настоящее время практически ничего не изменит ни в деятельности самих посольств, ни в двусторонних делах. Таких дел, которые требовали бы участия послов, в отношениях Белоруссии со странами — членами ЕС сейчас нет, и их не предвидится. Что же касается текущей работы, текущей информации из Белоруссии, то МИДы соответствующих стран всем этим занимаются в последнюю очередь — здесь работают спецслужбы.

Одним словом, президент Белоруссии правильно поступил, отозвав своих послов из Польши и Литвы — стран, наиболее враждебно относящихся к нему лично и имеющих наиболее агрессивные планы в отношении его страны. Что же касается солидарного ответа ЕС, то это для Лукашенко ещё одно вразумление по поводу его так называемой многовекторности, а фактически — многолетнего заигрывания с Западом на, в сущности, недружественной России основе.

Более значимым событием мне представляется требование Минска о сокращении числа польских и литовских дипломатов, работающих в Белоруссии. Это пока мягкая мера, эти страны сами смогут выбирать, кого возвращать на родину. Если же дело дойдёт до выдворения, то здесь уже последуют более болезненные удары именно по тем, кто осуществлял деятельность, как говорится, «несовместимую с дипломатическим статусом». Надеюсь, что и до этого дело тоже дойдёт. Персонал других посольств стран — членов ЕС тоже должен быть пересмотрен Минском именно на этот предмет.

Вообще, ситуация, при которой число лиц с дипломатическим иммунитетом из западных стран в Белоруссии или, скажем, в России значительно превышает число соответствующих сотрудников белорусских или российских посольств в западных странах, неприемлема. Это не самое главное, но тем не менее тоже свидетельство неравноправия. Такое положение говорит о задачах, которые соответствующие посольства решают, будь то у нас или в Белоруссии — задачах, направленных на контроль и управление политическими и общественными процессами в странах пребывания.