Берлин, , 12:10 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция в Белоруссии не является подконтрольной кому бы то ни было из-за границы. Она написала об этом 6 октября в своем Telegram-канале, перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

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"Оппозиция не контролируется из-за границы. Не контролируется из России», — говорится в сообщении бывшего кандидата.

Также, как утверждает Тихановская, два месяца тому назад нынешний белорусский президент Александр Лукашенко якобы выдвигал обвинение в отношении ее мужа, блогера Сергея Тихановского, который находится в СИЗО по обвинению в подготовке массовых беспорядков, что он и другие люди координируются из России.

В то же время, как пишет оппозиционерка, в данный момент белорусский лидер «передумал и обвиняет Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что власти Литвы приняли решение отозвать своего посла в Белоруссии для консультаций.