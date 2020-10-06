Ярославль, , 12:01 — REGNUM Новый депутат Госдумы России от Ярославской области Андрей Коваленко вошёл в комитет по экологии и охране окружающей среды. Как передает корреспондент ИА REGNUM, решение принято на заседании нижней палаты парламента в конце сентября.

Андрей Коваленко Yarregion.ru

Коваленко более компетентен в вопросах спорта: он является олимпийским чемпионом по хоккею, долгие годы возглавлял профсоюз игроков и тренеров Континентальной Хоккейной Лиги. В Ярославской облдуме он был представителем Думы по взаимодействию с международными спортивными организациями и спортивными федерациями. В интересе к теме экологии в публичном пространстве Коваленко ранее замечен не был.

Александр Грибов, ранее являвшийся депутатом от 194 округа, входил в комитет по государственному строительству и законодательству, являлся заместителем председателя комитета.

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