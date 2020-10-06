Москва, , 12:00 — REGNUM Договор между Российской Федерацией и Израилем о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей внесло правительство РФ на ратификацию в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Документ предусматривает все необходимые меры для предотвращения и пресечения незаконной деятельности в отношении усыновляемых детей, в том числе связанной с извлечением из усыновления финансовой выгоды, похищением, подменой, торговлей детьми, эксплуатацией детского труда, сексуальной эксплуатации детей и сексуального насилия над детьми, а также иной деятельности, противоречащей целям договора.

Согласно договору, вопросы отмены усыновления решаются в соответствии с российским законодательством.

Подобные договоры действуют между Российской Федерацией и Италией, Российской Федерацией и Французской Республикой, Российской Федерацией и Королевством Испания.

Статьей договора предусмотрен прямой запрет передачи ребенка после отмены в отношении него усыновления в третьи государства.