Сеул, , 12:07 — REGNUM 6 октября председатели Объединённых комитетов начальников штабов Южной Кореи и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В ходе разговора Вон Ин Чхоль и Марк Милли оценили тесное военное сотрудничество и договорились поддерживать дипломатические усилия по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Известно, что 9 октября глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи проведет телефонный разговор с командующим Индо-Тихоокеанским командованием США адмиралом Филиппом Дэвидсоном.

Напомним, что Вон Ин Чхоль назначен председателем Объединённого комитета начальников штаба вооружённых сил Южной Кореи в конце августа текущего года.

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