Москва, , 11:55 — REGNUM Власти Армении уведомили секретариат Организации договора о коллективной безопасности о своём неучастии в учениях «Нерушимое братство» в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

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«Армения уведомила ОДКБ, что не сможет принять участие в миротворческих учениях «Нерушимое братство — 2020», проведение которых запланировано на территории Республики Белоруссия с 12 по 16 октября», — сказал Зайнетдинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе вновь вспыхнул конфликт между Арменией и Азербайджаном.