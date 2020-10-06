Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Бывший член комиссии по делимитации границы между Грузией и Азербайджаном Ивери Мелашвили рассказал журналистам, что граница между двумя странами не согласована на государственном уровне. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Мелашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру Грузии в связи с делом о незаконной передаче спорных территории Азербайджану. Эксперт отметил, что за время работы комиссии было согласовано 66% границы, но юридического оформления этого не было, как не было и ратификации парламентом. Мелашвили также отметил, что по комплексу православных монастырей Давид Гареджи, который стал основным объектом споров между Баку и Тбилиси, комиссия решений не принимала.

«В эти 66% согласованных участков не входит хребет Давид Гареджи, поэтому меня вызвали в прокуратуру. Этот участок также не согласован и между комиссиями, потому что у нас разные позиции», — сообщил бывший член комиссии.

Он также рассказал, почему грузинская сторона не использовала в качестве аргументов ряд карт, так как они не могли подтвердить правоту Тбилиси.

«Речь идет о картах масштаба 1:200 000, выпущенных в 1933, 1936, 1937 годах для разных территорий Советского Союза, включая Грузию. Эту карту специально отложили в сторону, потому что она была бесполезна, не могла использоваться как аргумент для усиления нашей позиции в переговорах с другой стороной», — сказал Мелашвили.

Напомним, в конце сентября в Генпрокуратуре Грузии сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 308 УК «передача иностранному государству части территорий Грузии». В доме члена комиссии по делимитации Натальи Ильичевой и в офисе Мелашвили правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли карты.

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