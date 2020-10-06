Москва, , 11:52 — REGNUM Германия до сих пор не предоставила никаких данных по ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления блогера, обвинившего российские спецслужбы в своем отравлении.

«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске, Навального госпитализировали. Затем он был переведён для дальнейшего лечения в клинику в Германии. 23 сентября блогера выписали.

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