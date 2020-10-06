Париж, , 11:56 — REGNUM Лидер крайне правой французской партии Марин Ле Пен выразила сожаление, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи об «исламском сепаратизме» от 2 октября «ничего не сказал» о проблеме миграции.

«Он ничего не сказал об иммиграции», — заявила Ле Пен, выступая на французском телеканале RTL.

«Но ведь очевидно, что массивные и хаотические потоки мигрантов — это благодатная почва для развития сепаратизма. Следует остановить эту иммиграцию и установить порог в 10 тысяч мигрантов в год», — пояснила политик.

Напомним, 2 октября Макрон представил проект Закона о борьбе с исламским сепаратизмом, который правительство страны рассмотрит 9 декабря. Согласно новому законопроекту, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий.

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