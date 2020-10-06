Махачкала, , 12:19 — REGNUM Главной задачей Владимира Васильева на посту главы Дагестана была зачистка республики от местных кланов, и с ней он отчасти справился. Однако экономического прорыва в регионе при его правлении не случилось, отметил 6 октября в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM общественный деятель Шамиль Хадулаев.

Накануне президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Он проработал руководителем региона три года, и этот период в Дагестане ознаменовался масштабной антикоррупционной кампанией. Был арестован ряд высокопоставленных чиновников, в том числе члены правительства республики.

«Мы понимаем, что главной задачей Васильева была зачистка Дагестана от кланов. Эту задачу и некоторые другие он более-менее выполнил, но экономический блок разочаровал. Также не было контактов с общественностью: если вынести за скобки показные мероприятия, то была всего одна встреча в марте 2018 года. Это о многом говорит», — сказал Хадулаев.

Наименее удачным периодом у руля Дагестана для Васильева получился последний год, считает собеседник. Он предположил, что это может быть связано с состоянием здоровья политика. Напомним, Васильев являлся самым возрастным губернатором в России — на момент отставки ему исполнился 71 год.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов. Его отец — Алим Меликов (1932−2012) — родом из Дагестана, по национальности лезгин. С республикой Сергей Меликов знаком и по работе в должности полномочного представителя президента РФ на Северном Кавказе, которую он занимал с мая 2014 по июль 2016 года.

«Меликов человек военный. Я с ним встречался шесть лет назад на первой его встрече с общественниками, когда он стал полпредом в СКФО. Он показал себя прямолинейным и логичным, но у военных бывают сложности с политикой, поэтому многое будет зависеть от того, кто возглавит правительство республики», — резюмировал Хадулаев.

Напомним, с сентября 2019 года Меликов был членом Совета Федерации от правительства Ставропольского края. Владимир Васильев между тем назначен советником президента России.

Читайте также: Дагестан при Васильеве сделал серьезный рывок в развитии — мэр Махачкалы