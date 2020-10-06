Стокгольм, , 11:49 — REGNUM «Шведские демократы» намерены пересмотреть законодательство, чтобы позволить аквалангистам расследовать новые обстоятельства крушения пассажирского парома «Эстония». В своем законопроекте партия также обращает внимание на необходимость дать родственникам более 850 жертв возможность захоронить погибших. Об этом 6 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что в конце сентября был показан документальный фильм Discovery, где публике были представлены новые обстоятельства трагедии, унесшей жизни более 850 человек. С помощью специальной техники для работы на глубине съемочной группе удалось обнаружить 4-метровую пробоину в корпусе судна.

Сразу после этого в эстонских и шведских средствах массовой информации начали распространяться предположения, что к гибели «Эстонии» привело ее столкновение со шведской подводной лодкой. Однако в настоящее время работа аквалангистов не представляется возможной, поскольку сам затонувший паром и территорию вокруг него защищены законом, запрещающим нарушать покой захоронения.

«Следует изучить, как соответствующие исключения могут быть прописаны в «Закон о покое захоронений» и в какой степени они должны быть внесены по согласованию с Финляндией и Эстонией», — говорится в законопроекте «Шведских демократов».

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