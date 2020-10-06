Ново-Огарево, Московская область, , 11:44 — REGNUM В России необходимо создать систему оповещения граждан о доступных местах для занятий спортом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Люди должны знать, где и как организован для них спортивный досуг. Иметь возможность найти места для занятий спортом, даже находясь в другом регионе, в отпуске или в командировке. Для этого нужно задействовать современные технологии, цифровые информационные ресурсы», — заявил Путин.

«Причём людей следует информировать не только о расположении спортивных центров и объектов, но и об их программах, рассчитанных на индивидуальных спортсменов и физкультурников и групповые занятия. В том числе для всей семьи, для всех возрастов и уровней здоровья», — подчеркнул он.