Москва, , 12:07 — REGNUM Массовые акции протеста в столице Киргизии, начавшиеся 6 октября, вызвали реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение в комментариях 6 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Киргизии после выборов в парламент — все новости»

Часть пользователей решила предположить, по какой причине возникли акции протеста в Бишкеке. По их видению, к такому результату привёл крайне низкий уровень экономического благосостояния страны и народа, как такового в частности.

«В Киргизии люди живут очень тяжело. Доходы маленькие. безработица, ездят гостерить в Казахстан. Вот это все и вылилось в протесты», — пишет Веня И.

Другие вспомнили, что череда подобных нынешнему протестов постоянно происходит на территории Киргизии в течение последних 30 лет. По видению людей, именно такая нестабильная политическая ситуация и стала причиной возникновения бедственного экономического положения страны.

«Бедная Киргизия. Вот уже 30 лет страну сотрясают цветные революции, в результате которых она превратилась в одну из самых бедных стран СНГ, наравне с Украиной», — написал пользователь Viktor F.

Часть людей упрекнула руководство Киргизии времён распада Советского Союза. Граждане считают, что в погоне за личным обогащением местные элиты на долгие годы обрекли республику на бедность, а также на политическую и социальную нестабильность.

«Когда в 90е годы шёл распад СССР, партийной руководство республик, местные князьки, думали только о своих личных выгодах и интересах. Об экономической, военной, политической состоятельности и самостоятельности не думал никто. Лично я не принимаю жалоб народа этих республик», — пишет Татьяна П.

Некоторые комментаторы указали на то, что протесты вредят развитию Киргизии. По их видению, если проигравшая выборы сторона пытается «махать кулаками после драки», то властям страны не остаётся времени для своей непосредственной работы.

«Научились! Зачем теперь выборы если проигравший сразу за камни и бутылки с «молотовым»! У кого теперь больше камней и бутылок, тот и прав. А президент будет весь свой срок от них отбиваться, ему не до работы!», — поделилась мнением пользователь под псевдонимом nina-gileva.

Нашлись и те, кто усмотрел в разгоревшихся на территории Киргизии протестах влияние США, которая добивается того, чтобы вокруг границ Российской Федерации было создано кольцо из ненавидящих Россию стран.

«Сравнивая, обратила внимание на более современное, чем у нас оснащение техникой избирательных участков. Ясно, что нас «окружают» недругами, создавая их из бывших наших братских народов. Все республики будут задействованы, это несомненно. Кто сможет выстоять? Америка желает мир, весь мир получить, как рынок сбыта! Вот ваша «независимость» по-американски, ради которой рвутся и братские, и родственные, и дружеские связи. Добровольно в колонию строем пошли!», — пишет Ирина П.

Напомним, в ночь на 6 октября в Киргизии возникли массовые акции протеста, целью которых стала отмена результатов проведённых парламентских выборов.