Бишкек, , 11:36 — REGNUM В Киргизии объявился еще один самопровозглашенный и. о. генерального прокурора республики. Им стал один из лидеров движения «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев, передает «Kaktus.media».

Ребенок лейтенанта Шмидта Цитата из к/ф «Золотой теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР

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Ранее стало известно о том, что исполнять обязанности генпрокурора будет кандидат от партии «Бир Бол» Алмамбет Шыкмаматов, но пришедшие к зданию генеральной прокуратуры 500 сторонников Жапыкеева потребовали ухода Шыкмаматова.

Экс-министр юстиции Киргизии Алмамбет Шыкмаматов спорить с толпой не стал.

Отметим, что Сыймык Жапыкеев ранее являлся сотрудником генеральной прокуратуры Киргизии. Алмамбет Шыкмаматов так прокомментировал ситуацию 24. kg

«Я не могу сам себя назначить. Это нелигитимно. Но я собрал трех заместителей генерального прокурора. Должен же быть порядок. Попросил их написать представление с требованием отменить выборы, открыть досудебное производство на Матраимовых». По какому праву Алмамбет Шыкмаматов с утра распоряжался в Генпрокуратуре, политик не пояснил.