Киев, 6 октября 2020, 12:01 — REGNUM Украина сражается в Донбассе за «главные ценности Евросоюза». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, перевод которого 6 октября опубликовала пресс-служба президента Украины.
По его словам, жители Украины отдают в Донбассе свои жизни за «европейское мышление».
Президент Украины считает, что страна «бежит марафон», на финише которого её ждёт членство в Европейском союзе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Россия хочет вернуть Украину в новый Советский Союз и обвинил её в развязывании войны в Донбассе.
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Напомним, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что Европейский союз многократно говорил о том, что Украину не ждут в данном объединении.
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