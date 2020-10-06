Киев, , 12:01 — REGNUM Украина сражается в Донбассе за «главные ценности Евросоюза». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, перевод которого 6 октября опубликовала пресс-служба президента Украины.

По его словам, жители Украины отдают в Донбассе свои жизни за «европейское мышление».

«Украинцы хотят жить в европейской Украине. Они понимают, что это путь к членству в ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС», — сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что страна «бежит марафон», на финише которого её ждёт членство в Европейском союзе.

«Мы должны видеть «флажок финиша», чтобы нам было понятно, что через такое-то время, после таких-то конкретных шагов Украину пригласят, а не она попросится в ЕС. И вот это должны понимать все страны ЕС», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Россия хочет вернуть Украину в новый Советский Союз и обвинил её в развязывании войны в Донбассе.

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Напомним, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что Европейский союз многократно говорил о том, что Украину не ждут в данном объединении.

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