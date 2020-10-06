Ново-Огарево, Московская область, , 11:28 — REGNUM Итоги реализации стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года можно считать удовлетворительными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Ключевая цель завершающейся прежней уже стратегии, которая завершает своё действие в 2020 году, в целом достигнута. Ключевая цель в целом достигнута. Главное в чём? Число людей, причём разных поколений, занимающихся спортом регулярно выросло, начиная с 2009 года, в два с половиной раза и составило почти 50 млн человек», — заявил Путин.

«То есть это даже чуть превысило заявленные стратегией показатели — по-моему, 43%», — подчеркнул он.